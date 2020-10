Wolfgang Kotek blufte zich in Apeldoorn door de oorlog, nu is er een film

Wolfgang Kotek overleefde de Tweede Wereldoorlog op twee manieren. Letterlijk: in fysieke zin. Maar zeker ook mentaal. Want met veerkracht en positivisme bouwde hij na de bevrijding aan een nieuw leven als arts. Niet wegzinkend in verbittering, al had hij daar genoeg aanleiding voor. Wel met de drang om tot de dag van vandaag te vertellen over het duister. En ieders taak dat te bestrijden. Vandaar dat hij graag meewerkte aan een documentaire over zijn Apeldoornse periode.