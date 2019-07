Wolter Kroes neemt ‘hemelse’ clip op in kapel bij Hoog Soeren

Koorleden in gospelkleding die vol overtuiging Viva Hollandia zingen bij een kerkje in het bos. Dat kan alleen als Wolter Kroes in de buurt is. De goedlachse zanger maakt even van de gelegenheid gebruik om te vieren dat de Oranjedames de WK-finale hebben bereikt.

Maar we zijn hier vandaag voor serieuzere zaken. Er wordt een clip opgenomen voor zijn nieuwe single Iedereen wil naar de hemel. ,,Schitterende locatie’’, zegt hij over de kapel bij Natuurbegraafplaats Westerwolde aan de Alverschotenseweg. Er moest alleen nog een enthousiast koor geregeld worden uit de buurt. Twee dagen eerder kwam het verzoek binnen bij zangschool VoiceBeat in Apeldoorn. Kunnen jullie voor donderdag minimaal acht zangers en zangeressen optrommelen? Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. ,,Dezelfde dag nog hadden we een groep van 25 man bij elkaar’’, aldus zangcoach Reitse Giesbers.

Makkelijk lied

Als je het koor hoort zingen, zou je zeggen dat ze dit al veel vaker hebben geoefend. Dat blijkt niet zo te zijn. ,,Ik heb de tekst vanmiddag even doorgenomen’’, zegt Sandra Zijlstra (53) nuchter. De 54-jarige Armande Mateboer vult aan: ,,Maar het is ook een makkelijk lied, het ligt lekker in het gehoor.’’ Daar heeft ze gelijk in. Wie het aanstekelijke refrein een paar keer heeft gehoord, krijgt het niet meer uit z’n hoofd.

‘Iedereen wil naar de hemel, maar nog liever even niet vandaag’, klinkt het talloze keren in het kerkje. ,,Een typisch feelgoodnummer, over de mooie kanten van het leven’’, aldus Kroes. Het koor straalt, swingt en klapt mee op de achtergrond. Een rookmachine, brandende kaarsen en de lichtinval maken de sfeer in de kapel af.

,,Wolter zweept de boel goed op, hij doet het met veel enthousiasme’’, vindt koorlid Mateboer. Er lijkt sprake van een wederzijdse klik. ,,Wat een leuke club’', zegt de zanger achteraf. Zijn de Apeldoornse zangers dan straks ook op de plaat te horen? Helaas, de eindmix van de single is al nagenoeg afgerond. ,,Of jullie moeten nu allemaal direct meekomen naar de studio in Holten’’, grapt de zanger.