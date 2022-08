Wonen en ontspannen op plek van KPN-knooppunt in binnenstad van Apeldoorn

Apeldoorns gezin redt zwerfhond uit Macedonië: ‘Het heeft zo moeten zijn’

Terwijl je op je strandbed ligt te genieten van de vakantiezon in Macedonië, staat er ineens iets kwispelend naast je. Een vrolijke zwerfhond. Dat overkwam het gezin Muijtstege uit Apeldoorn. Terug in Nederland konden de gezinsleden het hondje niet loslaten. ,,We hebben geld uitgeloofd om hem te vinden’’, zegt Hermanos Muijtstege.

18:32