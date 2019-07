Woning gaat in vlammen op in Klarenbeek

Politiek eist ophelde­ring van gemeente Apeldoorn over omstreden zorgunit

16:06 Het zonder vergunning plaatsen van een 3.10 meter hoge zorgunit in een tuin aan het Gooiland in Apeldoorn leidt niet alleen tot onbegrip bij de naaste buren en de lokale bevolking. Ook de lokale politieke mengt zich in de discussie.