Woning in Apeldoorn straks warm dankzij vijvers en sloten?

Een deel van de Hoeven-buurt in Apeldoorn krijgt mogelijk al binnen een paar jaar een bijzonder warmtenet. De bedoeling is warmte te winnen uit de vijvers en sloten die De Maten rijk is.

Dat heeft de gemeente Apeldoorn maandagavond bekendgemaakt op een informatieavond over duurzamer wonen. Alle woningen en overige gebouwen in Nederland moeten uiteindelijk zonder aardgas verder.

De komende jaren wordt voor elke buurt en elk dorp in de gemeente Apeldoorn uitgewerkt wat de nieuwe warmtebron wordt.

23 graden

De Matenhoeve is als een van de eerste gebieden aan de beurt. Onder meer omdat er veel dezelfde soort woningen staan, maar vooral ook omdat er een warmtebron min of meer voor het oprapen ligt.

Er ligt een concreet plan klaar om de warmte van vijvers en sloten te benutten. In de zomer warmt de zon dat oppervlaktewater op tot 23 graden, of zelfs iets hoger. De insteek is dat warme water via het gemaal in de buurt op te halen, vervolgens in de bodem op te slaan en daar vast te houden tot in de winter. Via een collectieve warmtepomp kan de temperatuur met hoog rendement worden opgevoerd naar 70 tot 80 graden. Bijkomend voordeel: het water in de vijvers en sloten wordt veel meer dan nu aangevuld en dus ververst.

Rekening

Voor dit project komen vooralsnog 540 woningen in aanmerking, verdeeld over zeven straten. Er zouden relatief weinig aanpassingen nodig zijn; de warmte kan in principe gewoon door bestaande radiatoren en leidingwerk van een centraal verwarmings-systeem. De energierekening moet voor bewoners globaal gelijk blijven.

Of het systeem er komt, hangt onder meer af van subsidie die de gemeente van de provincie Gelderland hoopt te krijgen. De verwachting is dat daar in de zomer uitsluitsel over komt. Als die steun er niet komt is het project ook nog niet volledig van de baan; mogelijk dalen de kosten voor dit soort technologie zo snel dat het met wat vertraging alsnog betaalbaar wordt.



Medewerking

Nog belangrijker dan de financiering is misschien wel de medewerking van de bewoners, zegt wethouder Mark Sandmann (D66). En van woningcorporatie Ons Huis, dat 30 procent van de woningen in bezit heeft. De gemeente stelt daarom de bewoners nauw bij de verdere ontwikkeling van het plan te betrekken.

De insteek is het systeem over vier à vijf draaiend te hebben.



Het duurt nog wel een tijd voordat heel Apeldoorn een alternatief heeft voor aardgas, merkte Sandmann maandagavond op tijdens de informatieavond. Mogelijk zijn de laatste buurten pas over zo'n 20 jaar aan de beurt.