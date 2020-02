Woning in Eerbeek waar dode vrouw is gevonden geldt nog als plaats delict

De woning in Eerbeek waar vrijdag een dode vrouw is gevonden, is nog steeds een plaats delict. Dat betekent dat de politie het beschouwt als een plek waar mogelijk nog sporen van een misdrijf te vinden zijn. Een man die als verdacht werd opgepakt, zit voorlopig vast.

De 35-jarige Eerbeekse werd in de nacht van donderdag op vrijdagochtend dood aangetroffen in een hoekwoning aan de Bijenkorf. ‘Onder verdachte omstandigheden’, beschreef de politie eerder. In dezelfde (vroege) ochtend is een 30-jarige man aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij de dood van de vrouw.

Activiteiten

Nadat vrijdag de politie een groot onderzoek in en rond de woning hield, is het zaterdag juist zeer rustig in dit stukje van een Eerbeekse nieuwbouwwijk. Voor buurtbewoners is het gissen naar wat zich heeft afgespeeld. De bewuste woning is wel nog altijd met schermen afgezet. Dat is een gevolg van het feit dat het huis nog als een plaats delict geldt, licht politiewoordvoerder Ruud Visser toe. ,,Er zijn geen activiteiten op dit moment, maar dat kan nog wel nodig zijn.’’

Het onderzoek is in volle gang, zegt Visser. ,,De belangrijkste opdracht voor de recherche is onderzoeken en reconstrueren van wat zich daar precies heeft afgespeeld. Er worden getuigen gehoord en er wordt met de omwonenden gesproken.’’