Woning na ontruiming in Apeldoorn verzegeld: asbest wordt verwijderd en ook rest van de buurt komt aan de beurt

Paul en Gerda willen dat homofiele jongeren hand in hand door Apeldoorn kunnen: ‘Doe je dat nu dan word je nagestaard’

Met je vriend of vriendin gewoon hand in hand lopen, ook wanneer die vriend of vriendin van hetzelfde geslacht als jou is. Volgens Paul Brommet en Gerda van de Vegte moet in het een regenbooggemeente als Apeldoorn vanzelfsprekend zijn. ,,Maar dat is het allerminst. We moeten hier als lhbtqia+ gemeenschap meer zichtbaar worden, om acceptatie te vergroten.’’

4 december