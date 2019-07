Woning vol rook bij keukenbrand in Ugchelen

Particulie­re woonzorg voor ouderen in Juliana­kwar­tier Apeldoorn

16:58 In nieuwbouwbuurt Julianakwartier in Apeldoorn komt een particulier zorgcomplex voor ouderen. Zorgverlener Vandaegh gaat er woningen met zorg voor verschillende doelgroepen bieden, op zo'n manier dat ‘een stijlvolle oude dag’ mogelijk is.