'Woningaanbod Apeldoorn sinds 2012 gehalveerd'

Nadat overkoepelende makelaarsorganisatie NVM onlangs al naar buiten bracht dat de druk op de woningmarkt groot blijft, komt Dynamis nu met aanvullende informatie. Deze groep, in Apeldoorn vertegenwoordigd door Rodenburg Makelaars, concludeert dat het grootste knelpunt zich rond twee-onder-een-kapwoningen bevindt. Daarvan werden er in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel verkocht, als er aan het eind van dat kwartaal te koop stonden. Die verhouding zegt iets over de spanning op de markt. De vraag is groter dan het aanbod, stelt Dynamis, en dat geldt voor de Apeldoornse woningmarkt in het algemeen.