Woningcorporaties in Stedendriehoek balen van miljoenenafdracht aan Rijk. ‘Liever verduurzamen we huizen’

De huurders zouden daar de vruchten van plukken; zij krijgen een lagere energierekening. Het genoemde bedrag betreft de zogenaamde verhuurdersheffing. Die bestaat sinds 2013. Corporaties in heel het land verzetten zich daar tegen. De gezamenlijke corporaties in de regio Zutphen-Apeldoorn-Deventer hebben nu becijferd wat de maatregel hen feitelijk kost.

Anders gebruiken

Zonnepanelen

Het geld dat de corporaties verplicht zijn over te maken is geld van huurders, stellen ze in een verklaring. Het zou daarom ook rechtstreeks aan die doelgroep ten goede moeten komen.

De corporaties werken al enige tijd aan het verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld via isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. Die operatie zou veel sneller gaan als er minder geld naar de staatskas vloeit, is de boodschap.