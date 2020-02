Woningen in pand Laser Sensation aan rand Caterplein Apeldoorn

Politiestu­den­ten geslaagd: 35 bekeurin­gen bij verkeers­con­tro­le in Apeldoorn

9:14 Studenten van de Politieacademie zijn geslaagd voor hun examen Verkeerscontrole. Met glans, want vrijdag werden verspreid over Apeldoorn maar liefst 35 bekeuringen uitgeschreven. De agenten in de dop betrapten samen met het verkeersteam van de politie Oost-Nederland onder andere elf bestuurders die niet handsfree belden maar hun mobiel in de hand hielden. Voor datzelfde vergrijp werden ook twee fietsers op de bon geslingerd.