Woningen in voormalige wasserij en boerderij Veldekster Ugchelen in verkoop

De Veldekster was van 1960 tot 2000 een camping. Daarna is het terrein geleidelijk omgevormd tot een villawijk. Aan de noordrand, nabij de Europaweg, liggen de vervallen wasserij en boerderij. Die zijn beide in zeer slechte staat. Toch keren ze terug in het plan dat architect Sen Heesen (AReS architecten) heeft gemaakt.

Van de boerderij blijft de oorspronkelijke voorgevel staan, ook delen van de gebinten (houten draagconstructie) worden gebruikt. Voor het overige wordt het gebouw opnieuw opgetrokken. In het pand komen twee woningen.