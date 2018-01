Woningprijs in Apeldoorn en Epe zal blijven stijgen

Het aantal woningen dat te koop staat in Apeldoorn en Epe blijft dalen: de druk op de woningmarkt is groot. In het laatste kwartaal van 2017 stond een derde minder aan woningen te koop dan een jaar eerder. Door die krapte zullen de prijzen ook komend jaar blijven stijgen, verwacht makelaarsorganisatie NVM.

Met name in het goedkopere segment droogt het woningaanbod op. Dat is vooral lastig voor starters, zegt Frank Huibers, NVM Makelaar bij Tijmen Kroes en lokaal woordvoerder van de NVM Afdeling Apeldoorn-Epe.

Doordat de vraag naar woningen groot is en het aanbod laag, zijn de prijzen in het afgelopen jaar flink gestegen; ze gingen met liefst 7,8 procent omhoog. Ook gestimuleerd door de nog altijd lage rentestand. Een gemiddelde woning in de regio kost op dit moment 265.000 euro.

Vanaf-prijs

'Evengoed gaan de meeste woningen als warme broodjes over de toonbank, bij ruim een op de vijf woningen zelfs boven de vraagprijs', schetst Huibers. Dat wordt aangemoedigd doordat steeds vaker een 'bieden-vanaf-prijs' wordt gehanteerd; iets wat verkopers zich kunnen permitteren vanwege de grote vraag. Bij die trend past ook dat woningen steeds sneller van eigenaar wisselen. Dat gebeurt nu gemiddeld in 48 dagen; in 2016 stond een woning nog gemiddeld 84 dagen te koop.

In 2017 ging vooral de prijs van vrijstaande woningen en appartementen omhoog, met respectievelijk 12 en 10 procent. De prijsstijgingen van tussenwoningen vlakt af.

Babyboomers

Er staan nog een kleine 1.000 woningen in de regio te koop. Ruim 300 woningen staan al langer dan 1 jaar te koop, waarvan nog een kleine 200 woningen zelfs langer dan 3 jaar, meldt de NVM.

Op een punt lijkt de hysterie iets af te nemen: makelaars merken dat er een iets minder aantal bezichtigingen wordt aangevraagd per woning. De krapte zal hoe dan ook de komende jaren blijven, weet Huibers. ,,De opgelopen achterstand van vele jaren dat er amper is gebouwd wreekt zich hier. Gevolg is dat we het komende jaar het woningaanbod ten opzichte van de vraag steeds verder zullen zien verschrompelen en dat de prijzen blijven stijgen.'' Komend jaar met gemiddeld 5 tot 6 procent.