Woningstichting Ons Huis wil meer betaalbare woningen in Apeldoorn

Dat staat in het strategisch plan van de corporatie voor de periode 2018-2020. Ons Huis stelt te kiezen voor 'de kwetsbare doelgroep en lage inkomens'. Betaalbaarheid is een belangrijk punt in de prestatieafspraken die de gemeente Apeldoorn heeft vastgelegd met alle corporaties die hier actief zijn.

Ons Huis beschrijft in het strategisch plan hoe ze de daad bij het woord wil voegen. De organisatie besluit geen woningen uit het sociale segment te verkopen, tenzij daar in een specifieke situatie een dringende reden voor is. Volgens de stichting zijn alle woningen in deze categorie hard nodig om een betaalbaar woningaanbod te garanderen.

Appartementen

De bedoeling is die voorraad zelfs iets groter te maken. Ons Huis wil daarom nieuwbouw toevoegen. Bij voorkeur in de huurprijscategorieën die in 2017 vastgesteld stonden op 592 en 635 euro. Het gaat met name om twee woningtypes: appartementen voor jongeren en alleenstaanden, met maximaal 70 vierkante meter oppervlak, en middelgrote eengezinswoningen. Het streven is de woningen 'breed inzetbaar' te maken; geschikt dus voor meer dan één soort huishouden. De komende drie jaar moeten er gemiddeld per jaar dertig woningen bij komen in het Apeldoornse bezit van Ons Huis. Nu telt dat bezit 5062 woningen.

De stichting is overigens ook actief in de gemeente Zutphen.