Woonlasten in Apeldoorn stijgen bovengemiddeld

Apeldoorn blijft landelijk gezien in de middenmoot wat betreft woonlasten. Wel stijgen die in Apeldoorn harder dan in andere gemeenten in Nederland. Maar hoe hard, is voer voor discussie.

Onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen bekeek de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. Voor huishoudens met een eigen woning gaat het om onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Die woonlasten liggen dit jaar in Nederland gemiddeld 0,6 procent hoger dan in 2017. Apeldoorn kent volgens het COELO de sterkste stijging: een toename van 4,7 procent. Dat staat gelijk aan 32 euro meer aan gemeentelijke heffingen. Voor huurders bekeek het COELO de veranderingen rond afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook voor die groep zou Apeldoorn de grootste stijging kennen: huurders betalen in 2018 gemiddeld 27 euro meer aan de gemeente dan afgelopen jaar.

Vuilcontainer

Er zijn wel kanttekeningen bij de genoemde stijgingen te plaatsen. Om alle gemeenten te kunnen vergelijken, rekent het COELO met een model waarbij de huishoudens overal in Nederland gemiddeld even vaak een container aan de weg zetten. In werkelijkheid gebeurt dat in Apeldoorn gemiddeld minder vaak: negen keer per jaar, in plaats van de 11,7 ledigingen die het bureau van de Rijksuniversiteit Groningen hanteert, legt gemeentewoordvoerder Arnoud van der Steen uit.

Onduidelijk is of meer gemeenten daar rekenkundig de dupe van zijn. Belangrijker is een nuance die het COELO zelf al plaatst. De forse stijging die bij Apeldoorn wordt genoteerd, wordt namelijk grotendeels veroorzaakt doordat de afvalstoffenheffing vorig jaar in Apeldoorn flink was gedaald. Er gold een eenmalige korting van bijna 20 euro op het vastrecht; in 2018 is die er niet. Vandaar dat die nu weer met ruim tien procent stijgt.

Opnieuw bespreken