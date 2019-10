Wordt Apeldoorn eerste vuurwerkvrije gemeente?

Rapport over missers rond Marktplein Apeldoorn wijst te duidelijk naar personen

6:14 Wat er fout is gelopen rond de herinrichting van het Marktplein in Apeldoorn, is in een onderzoeksrapport te duidelijk herleidbaar naar een aantal individuele ambtenaren. Om die reden hebben burgemeester en wethouders het bewuste stuk van de gemeentelijke website gehaald en vervangen door een samenvatting.