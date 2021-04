Wordt Dirk Jan van Zoest uit Apeldoorn de beste geschiedenisleraar van Nederland?

Te grote drukte en opstootjes op Koningsdag: in Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen grijpt de politie in

9:53 De politie heeft deze Koningsdag op meerdere plekken in de regio ingegrepen omdat het te druk werd. In Apeldoorn en Zutphen werden mensen weggestuurd omdat ze niet genoeg afstand hielden. In Deventer brak ‘s avonds een grote vechtpartij uit, ook in Zwolle was het grimmig.