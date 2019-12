Wordt hartje Apeldoorn het nieuwe Tirol?

Wat we behalve leuke herinneringen aan de organisatie Serious Request 2017 hebben overgehouden? Nou, het overdekte winterterras van Café de Paris. ,,Toen zijn we ermee begonnen. In het eerste jaar hadden we in de tent nog gewoon het terrasmeubilair. Maar inmiddels is het helemaal gestileerd’’, doelt bedrijfsleider Larissa van der Vlist op de beklede stoelen en banken waarop je kunt loungen.