WWNA tovert met 13.000 oliebollen glimlach op gezicht van mensen die het nodig hebben én hun verzorgers

Liefst dertienduizend oliebollen bakt Martin van Duin deze dagen. En die gaan allemaal naar bewoners en personeel van verschillende zorginstellingen in Apeldoorn. Voetbalvereniging WWNA maakte het met haar sponsors mogelijk. ,,Er is zoveel ellende nu, we wilden iets positiefs doen.”

Bestuurslid Gerrit Zweekhorst van de voetbalclub lag twee weken geleden wakker in zijn bed. De club had net afspraken gemaakt voor de jaarlijkse oliebollenactie waarbij de jeugd van de club de boer opgaat om oliebollen te verkopen en daarmee geld op te halen voor de club.

,,Alle clubs hebben het in deze tijden lastig omdat de kantines dicht zijn en er geen bezoek op het sportpark mag komen", weet Zweekhorst. ,,Dus bedenkt iedereen allerlei acties en dat is hartstikke goed natuurlijk. Ik lag alleen te denken hoe we er ook iets positiefs mee konden doen, dus én de club steunen én mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ouderen, mensen die zorg nodig hebben. Mensen die misschien wel eenzaam zijn, maar ook de mensen die hen helpen. De zorgmedewerkers.”

Quote Ik lag 's nachts in bed te denken hoe we iets positiefs konden doen als voetbalver­e­ni­ging in deze moeilijke tijden. Dus én de club steunen én mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken Gerrit Zweekhorst, Bestuurslid WWNA

Met een aantal creatieve mensen werd al snel een plan bedacht. De ouders van een van de jeugdleden hebben twee oliebollenkramen en wilden graag meewerken. ,,Martin wilde ons graag helpen en wij zijn op zoek gegaan naar sponsors om ons te ondersteunen. We hebben iedereen die onze club sponsort aangeschreven en een groot deel hebben we persoonlijk kunnen bezorgen. Het verraste ons hoeveel bedrijven direct mee wilden werken, want we weten dat veel zaken het lastig hebben op dit moment. Toch was iedereen enthousiast, zeker toen ze hoorden dat het voor de zorg was. Fantastisch.”

De club benaderde zorginstellingen in de gemeente Apeldoorn en kreeg bestellingen voor liefst dertienduizend oliebollen binnen. De kraam van Van Duin werd maandagochtend neergezet bij Randerode, een van de veertien locaties van Zorggroep Apeldoorn. Leo Haas, teammanager Gastvrijheid van Zorggroep Apeldoorn was direct enthousiast. ,,Natuurlijk moesten we wel weten hoe de vork precies in de steel zat en of er wel aan alle regels zou worden voldaan", legt hij uit.

Quote De bezorging moet natuurlijk volledig corona­proof zijn, de bestellin­gen worden bij de deur afgezet en de bezorgers mogen niet naar binnen. Maar dit is zo mooi, iedereen heeft hier profijt van Leo Haas, Teammanager Gastvrijheid Zorggroep Apeldoorn

,,Maar toen we wisten dat er een professionele oliebollenbakker bezig zou zijn, stelde dat al gerust. Wel hebben we strakke afspraken en protocollen moeten maken over hoe de oliebollen bij de locatie terecht zouden komen. Dat moet natuurlijk volledig coronaproof zijn, de bestellingen worden bij de deur afgezet en de bezorgers mogen niet naar binnen. Maar dit is zo mooi, iedereen heeft hier profijt van.”

Zweekhorst is trots op zijn club. ,,We wilden graag iets positiefs doen, voor de zorg en voor de club. Maar het mooiste is dat we met die ene oliebol al een glimlach op iemands gezicht kunnen toveren. Daar gaat het allemaal om.”