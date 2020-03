Yara krijgt op vijftigste verjaardag genderneutrale id-kaart, als eerste in Apeldoorn

Ze is even stil, kijkt geëmotioneerd naar het kleine kaartje op de balie van burgerzaken in het Stadhuis van Apeldoorn. De 50-jarige Yara Jaidy van Essen heeft zojuist haar nieuwe, genderneutrale id-kaart in ontvangst genomen. ,,Met de X op dit identiteitsbewijs vallen de puzzelstukjes van mijn leven op hun plek. Medisch bewijs was er al maar nu is het ook juridisch vastgelegd. Mijn lijf is geen man, geen vrouw, maar stukjes van beide. Nu gaan we samen verder.’’