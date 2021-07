Yoga zonder gesnurk en vreemde geuren: in Apeldoorn ontdekken ze de voordelen van les op afstand

Woningen in allerlei hoeken en gaten in Apeldoorn: ‘wat blijft er over aan kwaliteit?’

10 juli Wonen met uitzicht op een parkeerplaats. Of in een pand dat zich er eigenlijk helemaal niet voor leent. Bij plannen voor nieuwe woningen in de Apeldoornse binnenstad staan leefbaarheid en woonkwaliteit onder druk. En er is zorg dat nog meer sfeerloze hoeken worden benut.