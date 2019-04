Youp van ’t Hek vervroegt zijn show vanavond vanwege Ajax, Lisa uit Apeldoorn: ‘Dan vast ook tijdens de finale!’

Bennenk kreeg veel reacties op haar Facebookbericht dat zij woensdag 17 april publiceerde. De dag daarvoor had Ajax in Turijn afgerekend met Juventus (1-2) en zich geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Met een tweeluik tegen het Engelse Tottenham Hotspur voor de boeg bestaat er een serieuze kans dat Ajax op zaterdag 1 juni moet aantreden in het Wanda Metropolitano in Madrid om de finale van het miljoenenbal te spelen. Bennenk had juist net voor die avond kaarten gekocht voor een voorstelling van Youp van 't Hek in Theater Orpheus in Apeldoorn. Mocht Ajax doorstoten naar de finale, dan zou zij óf de wedstrijd óf de voorstelling van Van 't Hek moeten missen. Die laatste begint om 20:00 uur, de finale een uur later.