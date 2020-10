YouTube bracht René uit Apeldoorn levenslust en nu maakt hij kans op een award

Wie naar zijn video's op het YouTube-kanaal RJ Omega kijkt ziet René gamen. Van achter zijn computer geeft hij commentaar bij de beelden. Of hij spreekt zijn kijkers toe. Alles in het Engels, want René wil een zo groot mogelijk publiek bereiken. ,,In de game-wereld gaat bijna alles in het Engels en die taal gaat mij gemakkelijk af.’’ Hoe dat zo komt? ,,Ik ben in mijn jeugd geregeld met mijn familie in Amerika geweest. In 2011 waren we daar voor het laatst.’’