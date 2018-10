YouTube-ster Joy (16) uit Apeldoorn krijgt eigen kledinglijn

NIK&NIK is het jongerenlabel van modeontwerpster en presentatrice Nikkie Plessen. ,,Een kleine drie jaar geleden ben ik met haar in contact gekomen'', legt Joy uit. ,,Hier is een leuke samenwerking uit ontstaan.'' Zo deed Joy TV-commercials voor NIK&NIK en werkte ze mee aan fotoshoots. ,,En in samenwerking met NIK&NIK heb ik op Nickelodeon met Bart Boonstra het televisieprogramma Joy&Bart achter de schermen mogen presenteren.'' In dat programma was onder meer te zien hoe Joy namens NIK&NIK over de catwalk liep.