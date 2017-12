YouTube sterren naar Glazen Huis

NikkieTutorials komt op vrijdag 22 december naar Apeldoorn. De grootste YouTube ster van Nederland is aanwezig voor een Meet & Greet tijdens 3FM Serious Request op het Marktplein. Ook onder meer Joy (Beautynezz) uit Apeldoorn, OnneDi en Furtjuh zijn van de partij.

Twee jaar geleden gingen bekende YouTube sterren met een bus het land door om geld in te zamelen. De tocht eindigde in Heerlen, waar destijds het Glazen Huis stond. Afgelopen jaar (Breda) was er geen actie. Dit jaar komen twaalf videomakers naar Apeldoorn om hun fans te ontmoeten. Die betalen 10,- euro voor een ontmoeting. Het bedrag komt ten goede aan het Serious Request.

8 miljoen

NikkieTutorials is met meer dan 8.000.000 abonnees onbetwist de best bekeken YouTube ster van Nederland. Ze laat met name zien wat er op het gebied van make-up de trends zijn. Nikkie is veel in Amerika en maakt in Nederland nog maar spaarzaam tijd voor ontmoetingen met haar fans. Het maakt haar bezoek aan Apeldoorn des te opmerkelijker.

Joy, van het kanaal Beautynezz, kan als ze dat wil op de fiets naar het grote podium dat aan de kant van de Stationsstraat komt te staan. De 15-jarige Apeldoornse heeft meer dan 550.000 vaste kijkers op YouTube. ,,Het is mooi dat ik me op deze manier voor het goede doel in kan zetten'', reageert Joy. ,,En het is leuk om alle anderen weer eens te zien. Zo vaak komen we elkaar niet tegen.''

Sessies

Om alles is in goede banen te leiden zijn er tussen 12.00 en 16.00 uur vier verschillende sessie. In het eerste uur staan ontmoetingen met Bart en Robin (BENR, 108.000 abonnees), VeraCamilla (262.000 abonnees) en OnneDi op het programma. Dat is het kanaal van de 27-jarige Dionne. Ze heeft meer dan 600.000 abonnees en trekt veel kijkers met haar serie 'Leuk of Meuk?'.

Van 13.00 tot 14.00 uur komen naast Joy ook Peter en Kelvin (Cinemates). Met hun korte komedie films hebben ze een vast publiek van 242.000 kijkers. Peter en Kelvin mogen ook even het Glazen Huis is om de deejays te ontmoeten. Wie de derde ster wordt lag zondagmiddag nog niet vast.

StuntKabouter

NikkieTutorials verzorgt met Jeroen van Holland (188.000) en StuntKabouter (30.000) de derde sessie. In het laatste kwart komen Rutger en Thomas van het kanaal Furtjuh (445.000) en Quinsding (168.000). Ook Jessie Maya is er dan voor een ontmoeting met fans. Ook Jessie komt uit Apeldoorn. De 21-jarige heeft 185.000 abonnees. ,,Ik maak video's over make-up, beauty en neem mijn kijkers mee op mijn transgender proces'', aldus de kanaalbeschrijving.