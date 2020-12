Yvon uit Apeldoorn haalt met haar lens insecten dichterbij: ‘Het worden het prachtige monsters’

Je pakt het fototoestel met de juiste lens en klikken maar. Wat is er nu leuk aan macrofotografie? Yvon Vos lacht. ,,Je moet alles handmatig scherp stellen. Daar zit de moeilijkheid in. Een fractie, kleiner dan een millimeter, bepaalt of de foto scherp is of niet. En hoe positioneer je het onderwerp? Er zit dus echt een uitdaging in.’’