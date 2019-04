Zaak miljoenenfraude Hippo Mundo sleept zich voort

Dat bleek vanmiddag in de Zutphense rechtbank waar een tweede regiezitting in deze complexe strafzaak werd gehouden. Van der L. geldt als hoofdverdachte, hij wordt niet alleen verdacht van verduistering, maar ook van vervalsen van geschriften, oplichting, verduistering, deelname aan een misdadige organisatie en witwassen, allemaal tussen 2015 en januari 2016. Voor de vrouw is volgens het OM een kleinere rol weggelegd: witwassen en deelname aan een misdadige organisatie.

Psychiater

Van der L. is weer aan het werk en heeft zich gemeld bij een hulpverleningsinstantie. Een psycholoog en psychiater hebben hem volgens zijn raadsman John Peters verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Van der L. en P. zijn nog samen, wandelden hand in hand door de gang van het justitiegebouw. Van der L. werkt mee met Justitie in deze strafzaak; hij heeft erkend in de fout te zijn gegaan.

Spil

Van der L. was voorheen een spil in de internationale financiële handel en wandel van de Noorse Broeders, de geloofsgemeenschap waar hij sinds hij kind was onderdeel van uitmaakte. Toen hij P. ontmoette werd hij verliefd en verliet hij gezin en Noorse Broeders. Kort daarna deed HMC aangifte van verduistering door Van der L. In de Zutphense rechtbank bleek woensdag dat de verdediging nog een aantal getuigen wil verhoren; belangrijke reden is dat andere getuigen juist naar de niet verhoorde getuigen verwijzen voor uitleg over wat er precies gebeurd is en wat Van der L.’s rol daarbij was.

Miljoenen