Zapp Kids Top 20 verrast leerlingen van basisschool Regenboog-Woudhuis

Vroeg opstaan

Marlous Postma, juf van groep 8 en eventmanager van de school, moest er vroeg haar bed voor uit. ,,Ik was om 07.00 uur al op school om de deur open te doen”, lacht ze. Dat de Zapp Kids Top 20 de Apeldoornse school bezocht, is vooral te danken aan een voormalige scholiere. ,,Vorig jaar deed ze mee aan een prijsvraag van de Zapp Kids Top 20. Ze won niet, maar daardoor beschikte de tv-crew wel over de gegevens van onze school. Toen ze belden of we mee wilden werken aan een uitzending, hebben we meteen ‘ja’ gezegd.”