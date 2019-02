Zaterdagmarkt Apeldoorn gaat gewoon door, ondanks incident parkeergarage

De scheurtjes werden donderdagavond opgemerkt, nadat er ook een scheur in het stadhuis was gezien. Die laatste bleek vrijdag volgens de gemeente niet meer dan een barst in de natuurstenen vloer te zijn, en dus geen scheur in de constructie.

De barst is ontstaat door de bouwwerkzaamheden, mogelijk versterkt door het feit dat het gebouw niet meer verwarmd wordt. Daardoor is mogelijk krimp opgetreden.