Zaterdagmiddag: is het té druk in het centrum van Apeldoorn?

Video en pollWanneer is het té druk in het centrum van Apeldoorn? Die vraag laat zich steeds lastiger beantwoorden. Op delen van de Hoofdstraat is vandaag wat betreft de drukte nauwelijks iets van de intelligentie lockdown te merken.

Om de drukte het hoofd te bieden is onder meer in de steeg tussen Marktstraat en Hoofdstraat voor het eerst eenrichtingsverkeer ingesteld. Maar juist die steeg werd ook voor de uitbraak van corona weinig gebruikt. De geplaatste borden geven een wegversmalling aan en verbieden voetgangers niet om er toch gewoon door te gaan. Dat laatste gebeurt dan ook zo af en toe.

Volledig scherm Veel mensen komen naar het centrum van Apeldoorn. Zijn ze gericht aan het winkelen, of maken ze er een uitje van? © Jeroen Pol

Logischer zou het zijn om op het Raadhuisplein éénrichting in te voeren. Door de bloemenverkopers is het tussen de gesloten cafés en de marktkramen best smal. Hier mag wel van beide kanten worden gelopen.

Complete gezinnen

Iedereen die in stad is heeft voor zichzelf een legitieme reden om te gaan, zo blijkt bij navragen. Hoewel de burgemeester opriep om alleen gericht boodschappen te gaan doen zijn er ook complete gezinnen. ,,De kinderen mogen straks ook weer naar school, omdat ze het virus niet of nauwelijks verspreiden’’, reageert een man die met zijn naam in de krant wil.

Volledig scherm De steeg tussen Marktstraat en Hoofdstraat is alleen vanaf de Hoofdstraat toegankelijk. Maar maakt dit bord dat duidelijk? © Jeroen Pol

,,Het is het begin van de vakantie’’, zegt een vrouw. ,,Ze’’, wijst ze naar haar twee dochters, ,,hebben nieuwe schoenen nodig en dat kan ik niet aan hen alleen over laten. We houden van iedereen afstand.’’

Dat laatste is het uitgangspunt dat alle bezoekers wel hebben. En in de drukte lijkt dat over het algemeen ook nog wel te lukken. Blijft dus de vraag: Wanneer is het té druk in het centrum van Apeldoorn?