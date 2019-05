Zedenverdachte biecht zelf vergrijpen op bij ouders slachtoffer

Stapelverliefd

In de rechtbank windt de Apeldoorner er inderdaad geen doekjes om. Hij zegt ronduit dat hij in die periode, 2015, 2016, stapelverliefd was op de jongen, toen negen, tien jaar oud en dat zijn belangstelling ook uitgaat naar die leeftijdscategorie. Het kind is een broertje van een vriend die de verdachte in een kerkgemeenschap heeft leren kennen. Tijdens een logeerpartij bij de broers thuis is het voor het eerst tot ontucht gekomen: de man betastte het geslachtsdeel van de jongen tijdens diens slaap.

Betasten

Overwicht

Behandeling

De jongen was blij dat de man zelf naar zijn ouders is gestapt: hij had het zelf niet gedurfd omdat hij de schuld bij zichzelf legde. Hij vindt het moeilijk om de man weer tegen te komen in de kerk. De man had uit zichzelf psychologische hulp gezocht. Vanaf zijn behandeling in de Waag, een instelling die gespecialiseerd is in grensoverschrijdend gedrag, is er vooruitgang. Er zijn concrete afspraken gemaakt: geen contact met de jongen, een slot op zijn telefoon (want hij keek ook kinderporno), geen muziekleerlingen onder de vijftien jaar, alleen nog muzieklessen geven in openbare ruimten (niet bij hem thuis) en zo meer.