Zeeman in Apeldoorns budgetbolwerk Hofstraat

Nieuwe gorilla­baas voor het eerst te zien in Apenheul

12:04 Apenheuls nieuwe gorillaleider Bao Bao is vandaag voor het eerst zichtbaar voor het grote publiek. Volgens het Apeldoornse dierenpark is in het binnenverblijf de kennismaking met de eerste vrouwen goed verlopen, sinds hij op 19 maart bij Apenheul arriveerde. Hij mag nu naar buiten.