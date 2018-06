Zeevaarder en voormalig eigenaar Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren overleden

Eilco Kasemier, voormalig eigenaar van Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren én wereldzeevaarder, is zaterdag op zijn 97ste verjaardag overleden. Kasemier slaagde er in om twee keer de wereld rond te varen, tegen de stroom en wind in. ,,Het was een avontuurlijke man'', vertelt zijn dochter Hanny Kasemier. ,,Hij wilde per se zijn verjaardag nog halen, dat is gelukt.''