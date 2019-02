Zeg 't maar Apeldoorn: waar komt jouw straatnaam vandaan?

Nielson komt naar Drakenboot in Concert in Apeldoorn

14:28 Nielson komt op vrijdag 21 juni naar Apeldoorn. De zanger treedt dan op tijdens Drakenboot in Concert. Eerder werd al bekend dat De Dijk, Ronnie Flex en Maan zullen optreden tijdens Drakenboot. In totaal treden tijdens Drakenboot in Concert 7 bands op verdeeld over 2 podia.