Zeilschool Apeldoorn lijkt brug te ver

Het wordt lastig om een zeilschool in het centrum van Apeldoorn te beginnen. Dat zegt initiatiefnemer Guus in 't Veld na diverse zeilclinics op het Apeldoorns Kanaal. ,,Het kan daar alleen als we een plek krijgen voor onze bootjes en wanneer het kanaal niet verder dichtgroeit.''

In twee weken tijd hebben 140 kinderen in een van de optimisten (kleine bootjes) kennisgemaakt met de zeilsport. ,,Daarnaast heb ik 40 aanmeldingen moeten afzeggen omdat we geen plek meer hadden'', zegt In 't Veld. ,,Het geeft aan dat er bij de jeugd wel veel belangstelling is. Ook bij omwonenden was het enthousiasme groot.''

Neemt niet weg dat een volgende stap zetten lastig is. ,,De bootjes liepen vast in waterplanten, die bij Café de Haven en De Freule flink groeien'', constateerde In 't Veld. ,,Alleen bij de steigers aan de Stadskade was het goed bevaarbaar. We hebben 75 centimeter diepgang nodig.''

Een woordvoerder van Waterschap Vallei en Veluwe wijst erop dat het water vanwege de droogte zo'n 15 centimeter lager stond dan normaal. ,,Het op diepte brengen van dit deel van het Apeldoorns Kanaal is nu en de komende periode niet aan de orde. We hebben wel advies gegeven over plekken waar het kanaal wel goed te bevaren is.''