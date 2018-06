Zeilschool op Apeldoorns kanaal komt stap dichterbij

Het plan voor een zeilschool op het kanaal in het centrum van Apeldoorn krijgt vastere vormen. Initiatiefnemer Guus in 't Veld inventariseert met twee evenementen of er ook behoefte aan is. ,,Als veel mensen enthousiast zijn dan kunnen we in 2019 beginnen.''

Reurin

Anderhalf jaar geleden vertelde In 't Veld voor het eerst over zijn droom: Kinderen enthousiast maken voor de zeilsport. Niet in Friesland, maar gewoon in Apeldoorn. Op het kanaal. ,,Niet de meest ideale plek voor een zeilschool'', beseft de Apeldoorner zelf ook. ,,Maar wel een plek waar je verschillende doelen met elkaar samen kunt brengen. Je creëert enthousiasme én je zorgt voor reuring op het kanaal. De zichtbaarheid is er heel groot, waardoor je anderen gemakkelijker aansteekt. We slaan een brug naar het publiek.''

Deze zaterdag- en zondagmiddag kan de jeugd ter hoogte van De Freule vanaf 12.00 uur kennis maken met de bootjes. Daarna zijn scholen aan de beurt. ,,We nodigen scholen uit om deel te nemen aan clinics die we in de laatste week van augustus en de eerste week van september gaan houden.''

Laagdrempelig

Als blijkt dat er veel belangstelling is kan de zeilschool voor kinderen van 6 tot 14 jaar echt opgericht geworden. ,,Dat doen we dan met een stichting.'' Waar zeilscholen in Nederland gemiddeld 10 euro per uur rekenen komt de prijs in Apeldoorn op de helft te liggen. ,,Omdat we het natuurlijk laagdrempelig willen houden.''