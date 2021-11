Zeker 50.000 euro weggesluisd vóór bizarre roofactie in Apeldoornse supermarkt

Vanuit de Turkse supermarkt in Apeldoorn die in maart werd geplunderd, zijn tienduizenden euro’s weggesluisd naar buitenlandse bankrekeningen. Dat heeft de curator vastgesteld in zijn onderzoek naar fraude, in het faillissement dat vlak voor de plundering is uitgesproken over City Supermarkt.