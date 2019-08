Zekere voor het onzekere: schroeven in gevel Gigant Apeldoorn

Het is nog onduidelijk waardoor zondagavond een plaat van het Huis voor Schoone Kunsten in Apeldoorn is gevallen. Het stuk gevel liet los op het moment dat er publiek in de buurt was, omdat zomerevenement Stadsoase gaande was. De gevel wordt nu op andere plekken verstevigd.

De plaat van ongeveer een meter bij 50 centimeter viel vlakbij een bar naar beneden terwijl het evenement gaande was. Dat had dus tot letsel kunnen leiden. Het materiaal raakte evenwel niemand en dus had het incident niet direct vervelende gevolgen. Aanwezigen reageerden over het algemeen ook luchtig op de gebeurtenis. Wel werd het Huis voor Schoone Kunsten, waar cultureel centrum Gigant in gevestigd is, gedeeltelijk afgezet.

Serieus

Geplande activiteiten in het gebouw kunnen komende tijd gewoon doorgaan, vertellen medewerkers van Gigant. Verder geven ze maandag geen reactie op het voorval. Gigant verwijst daarvoor door naar Accres, dat het gebouw beheert. Op zijn beurt verwijst Accres naar de gemeente Apeldoorn, die eigenaar is van het pand. Woordvoerder Gytha van der Veer stelt dat de gemeente het incident ,,zeer serieus neemt’’. ,,De oorzaak van het loslaten van de plaat is nog niet bekend en wordt nu nader onderzocht in opdracht van Accres’’, aldus Van der Veer.

Vastschroeven

Tot die tijd wordt het zekere voor het onzekere genomen. Accres heeft zondagavond met een aannemer naar het pand gekeken om veiligheidsmaatregelen te treffen. De aannemer is maandag begonnen om de onderste platen vast te schroeven. ,,Zodat er niets meer naar beneden kan komen.’’ Het gebied voor de desbetreffende gevel is afgezet tot nader order. De gemeente rekent erop dat het gebied dinsdagochtend weer vrijgegeven kan worden. Het materiaal waarvan de plaat is gemaakt bevindt zich aan drie van de vier gevels van het Huis voor Schoone Kunsten. Wat er eventueel verder aan het gebouw dient te gebeuren moet blijken uit het verdere onderzoek naar de oorzaak.