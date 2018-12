Zeldzaam grote cyste in hersens veranderde Jheylanio in de duivel

VIDEO Koken met een missie in Apeldoorn: ‘Die mensen moeten toch ook eten’

16:06 Of het nou Kerstmis is of een gewone doordeweekse dag; de vrijwilligers van Koken met een missie buffelen stug door in Apeldoorn. Drie keer in de week staan ze voor het fornuis om ouderen een lekkere maaltijd te bezorgen. ,,Die mensen moeten toch ook eten...’’