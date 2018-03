'Zeldzaam grote cyste in hersens veranderde mijn kind in de duivel'

videoJheylanio, de 10-jarige zoon van Sharon en Alirio Gumbs uit Lieren, was altijd al wel een pittig kind. Een jaar geleden verandert zijn gedrag: hij wordt zo agressief en onhandelbaar dat hij in een inrichting belandt. Oorzaak? Een enorme cyste in zijn hoofd. Voor een operatie in Boston is veel geld nodig.