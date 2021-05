Zeldzame aap is terug in Apeldoorn

Dit is de naam van het eerste gorilla­jong in tien jaar van dierenpark Apenheul in Apeldoorn

2 mei De eerste nakomeling van gorillabaas Bao Bao heeft sinds zaterdagmiddag een naam: Kiango. De vijftigste gorilla die in precies vijftig jaar in Apenheul is geboren, is voor het dierenpark een lichtpuntje in deze tijd van de pandemie. Het aapje werd daar ook naar vernoemd.