Zeldzame zwarte brulaap geboren bij Apenheul

Hotel de Cantharel in Apeldoorn zet streep door paasvuur

13:32 Hotel Apeldoorn de Cantharel heeft besloten om dit weekeinde geen paasvuur aan te steken. ,,Na contact met de gemeente Apeldoorn is besloten het paasvuur op de Enk dit jaar niet door te laten gaan’’, communiceert het hotel aan de Van Golsteinlaan op Facebook. ,,Vanwege onze bosrijke omgeving en de aanhoudende droogte is de kans op brand te groot - en dat risico willen we natuurlijk niet nemen.’’