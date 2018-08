Zelfs stoken gebeurt duurzaam bij vega-bbq in Apeldoorn

‘Platgebel­de’ feestorga­ni­sa­tor uit Apeldoorn: Ik heb niets tegen Dave Roelvink

15:32 Giez Bergervoet, organisator van het feest Welcome to the City in Apeldoorn, is naar eigen zeggen 'platgebeld' de afgelopen 24 uur. Het was zijn feest waarop Dj Dave Roelvink, ongeveer de meest besproken man van Nederland momenteel, schitterde door afwezigheid.