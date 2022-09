Zendmast bij Loenen in brand, politie vermoedt brandstichting

Update + video Politie onderzoekt verband tussen zendmast­bran­den langs A50 en eerder incident bij Epe: ‘Opvallend’

Langs de A50 zijn vannacht twee zendmasten in brand gestoken. Het gaat om incidenten in Loenen en Beekbergen. Beide masten staan bij elkaar in de buurt. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze twee brandstichtingen en een zendmastbrand van afgelopen weekeinde langs de A50 ter hoogte van Epe. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

17 december