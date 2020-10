Zenith wil Apeldoorn vanuit ‘Sizzles-pand’ culinair vernieuwen

Thuiskoken in coronatijd levert intercultu­reel kookboek op in Apeldoorn

5 oktober Normaal gesproken komen de leden van de interculturele kookgroep in Apeldoorn eens in de zes weken bij elkaar in de Groene Hoven om samen de heerlijkste gerechten te maken. Nu dat vanwege corona niet kan, besloten ze een al langer bestaande wens te vervullen: het maken van een intercultureel kookboek.