Zenuwen in politiek Apeldoorn over oplopende tekorten: heeft de gemeente de controle nog wel?

‘Stuurfout­je’ lijkt oorzaak van ongeluk waarbij brandweer­wa­gen uit Apeldoorn in greppel eindigde bij Emst

14 oktober Het incident waarbij een waterwagen van de Apeldoornse brandweer dit weekeinde in een greppel terecht kwam, is vermoedelijk ‘een noodlottig stuurfoutje’ geweest. ,,Het staat los van het ongeluk in 2017 in Apeldoorn, toen er een waterwagen op de Vosselmanstraat kantelde’’, zegt Mark Bosma, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. ,,Het was wel waar wij ook direct aan dachten.’’