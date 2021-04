Zes Apeldoorners mogen zich sinds vandaag ridder noemen

LINTJESREGEN 2021De gemeente Apeldoorn heeft er zes Ridders in de Orde van Oranje-Nassau bij. Burgemeester Ton Heerts belde hen met de mededeling dat het ‘koning Willem-Alexander heeft behaagd hen te onderscheiden vanwege hun verdiensten voor de samenleving’. Ook werden 28 mensen onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na het telefoontje van de burgemeester stond er een wethouder bij hen aan de deur met de bijbehorende versierselen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Dikkers (73 jaar, Apeldoorn) is al bijna veertig jaar voorzitter van de Stichting Zwembad Noord-Oost, die zwembad de Sprenkelaar exploiteert. Hij had bovendien verschillende functies bij golfclub De Breuninkhof in Bussloo. Hij gebruikte na zijn pensioen zijn jarenlange ervaring als internationaal politieadviseur om mee te werken aan projecten om de mondiale solidariteit te bevorderen.

Marise (69) en Joris Koch (74, Apeldoorn) realiseerden in Tanzania het Rhotia Valley Project. In drie gezinshuizen kregen daardoor 38 weeskinderen onderdak en verzorging. Ook zette het huisartsenechtpaar er deelprojecten op om scholing te kunnen aanbieden en voor werkgelegenheid te zorgen. Ze gaven de dorpelingen in Rhotia een beter en menswaardig bestaan.

Volledig scherm De Apeldoornse oud-huisarts Marise Koch in Rhotia. © Archief, stichting Rhotia Valley Children’s Home.

Nico Niessink (56, Apeldoorn) geldt als icoon in de kapperswereld en richtte de Kappersgroothandel Apeldoorn op, het huidige Ministry of Beauty. Niessink betekende veel voor de ontwikkeling van de hele kapperswereld en heeft aandacht voor de jeugd en ontwikkeling van talent. Hij deed belangeloos mee aan diverse activiteiten binnen de kappersbranche die een goed doel dienen of bijdragen aan het behoud van het milieu.

Henk Rensink (75, Apeldoorn) verwierf faam met zijn kennis van mondstukken voor blaasmusici. Hij wist muzikanten van over de hele wereld mondstukken aan te meten, ook voor mensen die door een medische beperking geen instrument meer konden bespelen. Rensink is al ruim een halve eeuw vrijwilliger voor het Leger des Heils, onder meer met de muziekopleiding van de jeugdmuzikanten en als jeugddirigent en dirigent.

Volledig scherm Mondstukkenspecialist Henk Rensink. © Archief, Rob Voss

René Taselaar (83, Apeldoorn) legde zich na zijn pensioen als tandarts toe op de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, door onbekende of vergeten verhalen te publiceren. Hij publiceerde als niet-beroepshistoricus meer dan 150 artikelen. Met zijn interesse als filatelist legde hij onder meer een relatie tussen de geschiedenis van de post en menselijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Volledig scherm René Taselaar uit Apeldoorn presenteert een artikel dat hij schreef voor het Verenigingsblad '40-'45, over het concentratiekamp Moerdijk (onderdeel kamp Vught). © Archief, Jan Overbeek

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hester van der Bij-Berends (57, Apeldoorn) maakte zich als vrijwilligsters verdienstelijk voor verschillende organisaties, zoals het Apostolisch Genootschap. Ook deed zij vrijwilligerswerk voor de katholieke basisschool De Schakel, locatie Muntersdonk, en ze al sinds de oprichting vrijwilliger bij Stichting Peace Is The Way.

Ria Blom-Paalman (67, Loenen) is een van de mensen die voor verbondenheid zorgen in het dorp Loenen. Ze doet al heel lang heel veel voor de lokale samenleving en het verenigingsleven. Ze is voorzitter van Stichting de Bruisbeek, een belangrijke plek voor het sociale contact van ouderen en zat in de plaatselijke dorpsraad.

Volledig scherm Ria Blom tijdens een eerder heuglijk moment, samen met haar dochters, toen zij de Dorpsparel Loenen kreeg uitgereikt. © Archief, Johan Geerdink

Nel Bok-Houtman (65, Apeldoorn) deed drie decennia jaar vrijwilligerswerk bij ZOA, de in Apeldoorn gevestigde christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden. Ook brengt ze als vrijwilliger bij CODA boeken naar mensen die door hun leeftijd of ziekte niet mobiel zijn. Verder deed ze vrijwilligerswerk voor Zicht055, het magazine van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, is ze actief voor de Gereformeerde Bond en is ze vrijwilliger bij Dorcas.

Rien Bout (80, Apeldoorn) is behalve ‘duizendpoot’ en ‘regelneef’ bij Stichting De Veste ook vrijwilliger en ex-bestuurslid bij Phoenix, vereniging voor internationale dans, zang en muziek. Hij is bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) bestuurslid bij de afdeling Apeldoorn en Epe.

Volledig scherm Frits Bouwmeester met het boek dat hij schreef. © Archief Kevin Hagens Frits Bouwmeester (68, Beemte Broekland) stopt al jaren heel veel energie in onderzoek naar de geschiedenis van Beemte Broekland en omgeving. Als voorzitter van Oranjevereniging Beemte Broekland liet hij het Oranjefeest uitgroeien tot dorpsfeest voor jong en oud. Hij zette zich in voor de Dorpshuisvereniging en richtte de Oldtimerclub Beemte Broekland op.

Elly van Hardeveld (83, Apeldoorn) stelde achttien jaar geleden een deel van haar woning beschikbaar voor Triskell, centrum voor begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Daar was ze zelf lange tijd een zorgzame ‘moeder’ geweest voor cliënten en medewerkers. Nadat Triskell in 2014 stopte, stelde ze haar huis ter beschikking aan Stichting Huis van Levenskunst voor opvang van kwetsbare ouderen. Daarvan is ze nog steeds één van de drijvende krachten.

Robert ten Hooven (69, Apeldoorn) was ouderling en diaken van de Open Huis Kerk van de Hervormde Gemeente Apeldoorn en van het Kruispunt en is sinds een aantal jaren is hij penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de wijkgemeente Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren. Hij is vrijwilliger bij Nationaal Park De Hoge Veluwe en was penningmeester van het CoIombinehuis van Herman van Veen, waar ernstig zieke kinderen op verhaal konden komen.

Hans Jacobs (66, Apeldoorn), werkte bij Jeugdhuis De Enk van het Leger des Heils en later op de MeerZorg, een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorgvragen en palliatieve zorg. Als vrijwilliger pakte hij van alles op bij De Drie Ranken, onder meer als jeugddiaken, en hij is mantelzorger. In de buurt waar de hij woont, wordt hij gekscherend de ‘buurtconciërge' genoemd.

Arno Dijkerman (44, Apeldoorn) ontpopte zich als bestuurslid van de winkeliersvereniging tot boegbeeld van winkelcentrum Hart van Zuid. Hij was twee decennia lang de drijvende kracht achter veel activiteiten en nam ook bij problemen zijn verantwoordelijkheid, door bijvoorbeeld winkeldieven in de kraag te vatten. Met kerst laat hij wensen vervullen bij wooncentrum Avondzon en regelt hij kerstpakketten voor het Leger des Heils.

Volledig scherm Arno Dijkerman, boegbeeld van Hart van Zuid. © Archief, Maarten Sprangh

Toen Aldo Klein (60, Ugchelen), bijna twintig jaar een lichamelijke beperking kreeg door een ongeval ging niet bij de pakken neerzitten. Bij Parc Spelderholt in Beekbergen gaf hij kinderen met een verstandelijke beperking training in sociale vaardigheden. Vanuit het mentorschap Gelderland/Overijssel begeleidt hij probleemgezinnen of alleenstaanden als ze er zelf niet meer uitkomen. Hij is ook vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland.

Ab Kobussen (77, Loenen) doet veel vrijwilligerswerk binnen de Loenense gemeenschap, voor de Franciscus en Clara parochie bijvoorbeeld. Vanaf de oprichting was hij pakweg tien jaar voorzitter van de stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt. Hij hielp ook mee bij de bouw van een nieuw clubhuis voor Scouting Valeouwe.

Gert List (72, Apeldoorn) organiseert sportevenementen en zat vijftien jaar in het bestuur van de Politie Sport Vereniging Apeldoorn. Bij door hem georganiseerde wielerwedstrijden en toertochten werd vaak geld ingezameld voor een goed doel. Na zijn pensionering richtte hij de seniorenvereniging voor de politie Noord Oost Gelderland op. Bij zorgorganisatie Klein Geluk introduceerde hij het duo-fietsen om ouderen te laten genieten in de buitenlucht.

Jannie Maljaars-Keur (76, Lieren) komt als vrijwilliger bij verschillende zorginstellingen al ruim twintig jaar vrijwel dagelijks in Het Zonnehuis in Beekbergen. Op locatie De Markenhof begeleidt ze de tweewekelijkse zangmiddag. Bij verpleeghuis Heemhof in Apeldoorn kookt ze met de kookclub, wandelt met cliënten en helpt cliënten om hun familie te bezoeken.

Harry Meijer (65, Apeldoorn) geeft zwemles bij de Reddingsbrigade Apeldoorn. Hij is al meer dan 45 jaar actief als vrijwilliger op het gebied van reddend zwemmen en leert mensen wat te doen als je met een auto in het water terechtkomt. En hij werkt mee bij de bewaking van heel veel evenementen. Ook werd hij trainer en bestuurslid bij Stichting Zwem Trim Apeldoorn en bij Trim Apeldoorn.

Volledig scherm Harry Meijer (l) op archiefbeeld samen met Dick van Dijk van de Reddingsbrigade. © Archief, Cees Baars

Lesley Peters (74, Apeldoorn) doet vrijwilligerswerk voor lokale en internationale goede doelen. Dat deed ze bijvoorbeeld een halve eeuw lang voor de kerkelijke beweging Missie Ontwikkeling en Vrede, die zich inzet voor kansarmen in ontwikkelingslanden. Bij de Wereldwinkel Apeldoorn is ze al meer dan een kwart eeuw vrijwilliger.

Theo van Ree (64, Apeldoorn) is bijna de helft van zijn leven betrokken bij zwembad de Sprenkelaar. Al dertig jaar is hij bestuurslid bij de Stichting Zwembad Noord-Oost, die het zwembad exploiteert.

André Reumer (76, Lieren) was lange tijd lector en bestuurslid bij De Drie Ranken en was voorzitter van de Nederlandse Kampeer Club. Onder zijn leiding groeide die van ruim 30.000 naar bijna 50.000 leden. Hij zat in de ledenraad van Rabobank Apeldoorn en cliëntenraad van Gelre Ziekenhuizen. Met een aantal dorpsgenoten zette hij de Buurtbusvereniging Oosterhuizen op. Ook is hij een van de oprichters van de Stichting Hartveilig Lieren, die zorgde dat er in Lieren en omgeving AED’s kwamen.

Volledig scherm André Reumer achter het stuur van de buurtbus Oosterhuizen, met Jannie Diks achterin als 25.000ste passagier. © Archief, Cees Baars

Vincent Rietvelt (59, Apeldoorn) vierde in 2019 zijn 25-jarig jubileum als vrijwilliger bij Don Bosco Apeldoorn en deed ook bestuurlijk werk voor Don Bosco Werken Nederland. Om extra geld binnen te halen voor het werk van het jeugd- en jongerencentrum richtte hij de Stichting Vrienden van Don Bosco Apeldoorn op.

Gijs van Roekel (71, Uddel) deed veertig jaar lang vrijwilligerswerk, deels vanuit de Prins Willem-Alexanderschool in Uddel, waarvan hij lang directeur was. Zo zette hij acties op om geld binnen te halen voor goede doelen. Hij zat in de kerkenraad van de Hervormde Gemeente en is vrijwilliger bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel.

Bertus Roeterd (78, Apeldoorn) droeg ertoe bij dat generaties Apeldoorners zorgeloos kunnen zwemmen en dat honderden kinderen zwemles kregen. Hij was al voor de oprichting van de Sprenkelaar bij het zwembad betrokken. Sinds de opening van het bad, een halve eeuw geleden, was hij bijna elke dag betrokken bij het reilen en zeilen van de zwemvoorziening. Tot vorig jaar was hij penningmeester.

Gijsje Visser-van Voorst (75, Apeldoorn) werd na te zijn begonnen als kleuterjuf, logopediste binnen het onderwijs. Ze zocht voortdurend manieren om de logopedie te professionaliseren en hielp de opkomende beroepsgroep een plaats te krijgen binnen onderwijs en zorg. Na haar pensionering bleef ze als logopediste vrijwillig mensen helpen. Ook is ze vrijwilliger bij de Boeken aan Huis-service van CODA en bij theater Orpheus.

Hans van de Vrugt (56, Apeldoorn) is al een kwart eeuw vrijwilliger bij Apeldoornse Boys. Hij begon in 1995, toen de voetbalclub financieel in zwaar weer zat en hielp een faillissement te voorkomen. Ook coördineert hij de voetbalzaken en is hij al jaren aanspreekpunt voor facilitaire zaken, de accommodatie en de bar.

Jannie van Vuuren-van der Hoog (62, Uddel) doet veel voor de Hervormde Gemeente Uddel. Als lid van Vrouwenvereniging Hanna doet ze mee aan activiteiten om geld bij elkaar te brengen voor de instandhouding van de kerkelijke gemeente. Ze is al vrijwilliger bij Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel en bezoekt 70-plussers om te zien hoe het met hen gaat. Ook helpt ze bewoners van de zorglocatie van Philadelphia in Uddel.

Rieky Waanders-Reuvekamp (75, Loenen) was bijna dertig jaar lang secretaris van het Loenense Schaapscheerdersfeest, zat in het bestuur van de Dorpsraad Loenen en eveneens van de Stichting Schaapskudde Loenen. Verder zette ze zich als vrijwilliger in voor bij de Stichting de Bruisbeek, De Zonnebloem, de Vrouwen Contactgroep Loenen en de Stichting Wijnand Hacfort, die Kasteel ter Horst steunt. Ook zette ze zich in voor de Vereniging Loenen Zonnedorp.

Jacques van Weerdenburg (70, Apeldoorn) is al bijna 35 jaar actief bij het Gelders Opera- en Operette Gezelschap, waarvoor hij onder meer penningmeester was is en nu administrateur. Samen met het bestuur wist hij de vereniging ook in moeilijke periodes draaiende te houden. Hij bekleedde ook meerdere functies bij het Acolythencorps Pius X van de Onze Lieve Vrouwekerk, waaronder die van penningmeester.

Henk Wijnholds (74, Apeldoorn) was wijkouderling en scriba in de PKN-wijkgemeente rond de Julianakerk en voorzitter van vrijwilligersorganisatie De Kap. Na zijn pensionering werd Wijnholds voorzitter van vrijmetselaarsloge De Veluwe. Momenteel is hij voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementengebouw waar hij woont.

Volledig scherm Henk Wijnholds (r) en Hans Vos in de loge van de Vrijmetselaars in Apeldoorn. © Archief, Cees Baars

Jan Wolffensperger (75, Hoenderloo) was meer dan 36 jaar penningmeester van de Hoenderlose Zaken Vereniging. Al tientallen jaren is hij penningmeester van de braderiecommissie. Twintig jaar geleden kwam hij in actie toen het eigendom van de begraafplaats van De Heldringkerk dreigde over te gaan naar de gemeente. Samen met anderen richtte hij de Stichting Begraafplaats Hoenderloo op, waarvan hij nog in het bestuur zit.

Gerrit Woudenberg (69, Beekbergen) speelt al zes decennia bij harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen. Bijna al die tijd vervulde hij wel een functie binnen de vereniging en sinds zes jaar is hij voorzitter. Als vrijwilliger is hij ook actief bij andere organisaties. Zo is hij is voorzitter van de Stichting Vrienden Zorgcentrum De Vier Dorpen, was hij penningmeester van de Stichting Dorpshuis Beekbergen en was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuiszorgbureau Jacobs. Op dit moment is hij penningmeester van de Stichting Fonds Beekbergen.

Volledig scherm Voorzitter Gerrit Woudenberg met Harmonie-orkest Prinses Juliana Beekbergen bij Zorgcentrum De Vier Dorpen. © Archief Kevin Hagens

