Zes jaar cel geëist tegen fruithandelaar uit Apeldoorn (48) voor witwassen

De verdachte kwam in het vizier van justitie nadat 189 kilo cocaïne werd aangetroffen in een lading ananassen in zijn bedrijfshal. Bewijs voor betrokkenheid bij het drugstransport kon de recherche niet vinden. Wel vonden zij gelden zonder een legale inkomstenbron.

Harde klap

De forse eis is een harde klap voor de verdachte. ,,Ik had liever gehad dat de zaak al in 2013 was voorgekomen,’’ zei H. gisteren tegen de rechter. ,,De afgelopen zes jaar waren erg zwaar. Ik raakte mijn bedrijf kwijt dat mijn familie in 1936 al had opgericht. En opnieuw een bedrijf starten is onmogelijk gebleken zolang ik een verdachte ben. Geen bank die het aandurft.’’