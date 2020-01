Zes jaar cel geëist tegen man uit Beekbergen voor roofoverval op 78-jarige vrouw

Poll Komt Jazz in the Woods terug in Apeldoorn? Ton Bos probeert het nog één keer

7:35 Ton Bos (79) probeert het nog één keer. Jazz in the Woods terug op de Apeldoornse evenementenagenda. De inwoner van Hall heeft 30.000,- euro subsidie aangevraagd. ,,Er zijn zoveel mensen die me vragen wanneer Jazz in the Woods weer een keer wordt gehouden... Heel veel Apeldoorners hebben het evenement in hun hart gesloten.’’