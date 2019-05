Zes weken cel voor vier verdwenen Roemenen na koperdiefstal in Apeldoorn

De politie trof in de nacht van 28 op 29 november 2017 tegen 3 uur in de nacht de 30-jarige Petrica B. (30) bij zijn rode Fiatbus vlakbij het terrein van het bedrijf Liander in Apeldoorn. De politie vertrouwde het zaakje niet en besloot een oogje in het zeil te houden. Nog geen drie kwartier later trof de politie kabels en haspels van Liander in de bus aan.